Dieven aan de haal met werkgerei 16 april 2018

02u31 0

In Willebroek werd op twee verschillende locaties werkgereedschap gestolen. In de Tisseltsesteenweg werd er ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond op een openbare parking. De deur van het voertuig werd beschadigd en een boor-, slijp-, vlakschuur- en nietmachine, decoupeerzaag en waterpas werden meegenomen. Uit een werfcontainer langs de Oude Spoorbaan werd een grijptang gestolen. De politie Mechelen-Willebroek trof braaksporen aan op de deur van de container. (AVH)