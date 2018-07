Dief steelt voedsel en drank bij eigen werkgever 05 juli 2018

Marcellus H. (54) uit Leuven kreeg van de rechter gisteren een jaar cel met uitstel voor de diefstal van dertien palletten met voedsel en drank. Een diefstal die hij pleegde bij zijn werkgever Schenker in Tisselt. Het waren zijn die de diefstal opmerkte op basis van camerabeelden. Na de diefstal verkocht hij de goederen door in het misdaadmilieu van Breda. Voor de paletten kreeg hij in ruil uiteindelijk zeshonderd euro. Hij pleegde de diefstal naar eigen zeggen uit financiële noodzaak. "Na mijn echtscheiding die me heel wat geld heeft gekost, zag ik het allemaal niet meer zitten", zei hij. Zijn raadsman Erik Bertels vroeg een milde straf. De rechter ging daar gedeeltelijk op in. Naast de celstraf werd ook de geldboete van 1.200 euro met uitstel opgelegd. Schenker stelde zich burgerlijke partij voor het geleden stockverlies. Er werd meer dan 45.000 euro toegekend. (TVDZM)