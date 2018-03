Design- en kunstexpo in cultuurcentrum De Ster 02 maart 2018

I N I A M / A D E M I N, dat is de ietwat vreemde titel van de nieuwe expo van de Heindonkse kunstenares Ilona Van den Bergh in Cultuurcentrum De Ster in Willebroek. "Er staat eigenlijk: in I am / adem in. Deze 2 korte zinnen vatten de hele expo én Ilona samen", klinkt het. "Zij heeft als designer en kunstenaar haar sporen verdiend in België én al op internationale podia in Berlijn, Milaan en Parijs gestaan.Haar werkstukken balanceren steeds tussen zuiver design en onafhankelijke kleinsculpturen, ze combineren speelsheid met strakke geometrie en de zachte pasteltinten zorgen voor sereniteit en rust."





I N I A M / A D E M I N van Ilona Van den Bergh, tot en met zondag 11 maart elke zaterdag en zondag van 14-18 uur in de lokettenzaal van het Oud-Gemeentehuis, Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek.





(EDT)