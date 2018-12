Dertiger krijgt black-out: “Ingebroken bij ex en haar geslagen” TVDZM

18 december 2018

11u20 0 Willebroek Wesley D., een dertigjarige man uit Willebroek, riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel voor woonschennis en partnergeweld. De man ging enkele weken nadat het koppel uit elkaar ging, helemaal door het lint.

De man stond onder meer terecht om dat hij in de zomer zijn ex begon te slaan en bij de haren trok. Ook de moeder moest toen klappen incasseren nadat ze probeerde tussen te komen. Een buurman én een vriend moesten tussenbeide komen. Zij waren ter hulp geschoten nadat ze de noodkreten van de ex hadden gehoord. Volgens het parket konden zij hem in bedwang houden in afwachting van de politie. Toen die hem wilde meenemen naar het politiekantoor, trapte hij ook nog een agent enkele dagen werkonbekwaam. “Ik heb een black-out gekregen nadat ik op café in het bier en de Vodka ben gevlogen”, zei D. op zitting. De man ging naar verluidt door het lint omdat hij zijn dochter wou zien maar dit niet mocht van zijn ex.

Enkele maanden later moest de politie opnieuw tussenkomen. Deze keer was hij de woning van zijn ex binnengevallen door achteraan een raam te forceren. “Mevrouw kreeg vervolgens telefoon van haar eigen huisnummer”, luidde het in de vordering van het parket. “Toen wist ze dat er van alles aan de hand was en verwittigde ze de politie.” Die stelde vast dat niemand thuis was maar in de woning was wel heel wat wanorde aangericht. D. werd uiteindelijk aangetroffen bij zijn zus. Zijn handen waren bebloed. De jongeman kwam de feiten niet betwisten voor de rechter. De man verklaarde dat hij zijn hond wou strelen en daarom naar de woning van zijn ex was getrokken. Hij kon zich uiteindelijk wel vinden een straf met probatie-uitstel. Of hij dat ook zal krijgen, weten we op 14 januari.