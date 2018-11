Dertig maanden geeist voor cannabisplantage in huurwoning Tim Van der Zeypen

26 november 2018

12u30 0 Willebroek Een 25-jarige Nederlander riskeert dertig maanden cel en een geldboete van 24.000 euro met gedeeltelijk uitstel. Hij stond vanmorgen voor de rechter in Mechelen nadat de politie begin 2017 een cannabisplantage van zo’n achthonderd planten in zijn woning aantrof. De verdediging betwist de feiten niet.

De politie viel de huurwoning van de Nederlander binnen nadat het enkele vermoedens had van de plantage. “Binnen in de woning werden vier kweekruimtes gevonden. In totaal werden er 820 cannabisplanten gevonden”, aldus het parket. De man werd gedagvaard voor cannabisteelt en elektriciteitsdiefstal. Er werd namelijk voor de elektriciteitsmeter stroom afgetapt. Het ging volgens het parket duidelijk om een professionele plantage die in tegenstelling tot wat de twintiger beweerde, wel degelijk meerdere oogsten had opgeleverd. De twintiger huurde de woning langs de Glooistraat in Willebroek sinds de zomer van 2017. “Het is ons aanvoelen dat meneer vrijwel meteen gestart is met zijn illegale praktijken”, besloot de openbaar aanklager. Hij vorderde een celstaf van dertig maanden waarvan de helft met uitstel alsook een geldboete van 24.000 euro waarvan 12.000 euro effectief.

Schulden

Beklaagde gaf de feiten meteen vanaf zijn arrestatie toe. “Bij de opstart van de plantage, heb ik hulp gekregen maar wie dat was, wil ik niet zeggen”, verklaarde de jonge Nederlander die naar eigen zeggen naar Willebroek verhuisde op vraag van zijn werkgever. “Alleen liepen de huurkosten plots behoorlijk op en leek België duurder te zijn dan Nederland”, zei advocate Evelien Jacobs. Zij verdedigde de 25-jarige. De schulden begonnen zich op te stapelen waarop de Nederlander besliste om te starten met het kweken van cannabisplanten. “De ruim tweeënhalve weken in de gevangenis waren een wake-up call. Inmiddels heeft hij alles terug op de rails, verhuisde hij terug naar zijn ouders in Nederland en betaalde hij ei zo na zij schulden af”, besloot de raadsvrouw.

Er werd een volledig straf met uitstel gevraagd door de verdediging. Nutsmaatshappij Eandis stelde zich voor de gestolen elektriciteit burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. Rechter Erika Colpin nam de zaak in beraad, een vonnis volgt binnenkort.