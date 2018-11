De Poutrel opent na succes van zomerse 'plage' nu ook winterbar Els Dalemans

05 november 2018



Na twee succesvolle edities van de pop-up zomerbar ‘Poutrel Plage’, gaat horecazaak De Poutrel in Willebroek nu ook voor een winterse variant.

“We hebben ons interieur al grotendeels vernieuwd, en willen de komende weken ook de voorgevel en het terras een winterse uitstraling geven. We wachten nog op de toestemming van het gemeentebestuur, en dan gaan we er helemaal voor: met veel hout en lichtjes wordt het een gezellig winterterras. We plannen -net als op de plage- ook extra activiteiten, en zetten voor de gelegenheid traditionele winterse gerechten op de kaart”, zeggen Gunther De Buck en Bjorn Van den Eede.

“Dit keer gaan we niet het volledige Pleintje inpalmen zoals tijdens de zomermaanden, omdat we eerst willen zien hoe de Willebroekenaar reageert op de winterbar. We hebben met ‘Poutrel Plage’ gemerkt dat mensen heel graag in hun eigen gemeente blijven om plezier te maken, als het aanbod en de sfeer er zijn. Dat willen we ook met onze winterbar bereiken. We starten nu al met een ‘proefperiode’, vanaf 1 december zijn we een volledige maand élke dag open. En wie weet: als deze bar een succes wordt, kunnen we in 2019 misschien toch ook in de winter uitbreiden richting ‘t Pleintje.”