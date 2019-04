De Meerpaal krijgt nieuwe directeur en zoekt vrijwilligers Els Dalemans

11 april 2019

11u12 0 Willebroek De Meerpaal, het woonproject voor personen met een beperking in Willebroek, heeft een nieuwe algemeen directeur. Rudi Van den Bossche volgt Raymond De Smedt op, die wel gedelegeerd bestuurder blijft. Het duo gaat actief op zoek naar vrijwilligers voor De Meerpaal.

“Onze nieuwe algemene directeur krijgt heel wat uitdagingen op zijn bord, want het nieuwe systeem van de ‘persoonsvolgende zorg’,met een scheiding van woon- en leefkosten, maakt het ons erg moeilijk”, zegt De Smedt. “Verder zullen we verder werken aan de inclusie van personen met een beperking binnen de Willebroekse verenigingen: de wandelclub, kaartersclub, enzovoort.”

“Ook onze plannen voor de bouw van 18 studio’s tegenover ons huidige woonproject in de Kerkstraat worden concreet. Het doel is om mensen met een beperking daar zelfstandig te laten wonen, in combinatie met de diensten van De Meerpaal zoals maaltijden, fitness, dagwerking, enzovoort. De realisatie is gepland voor eind 2020, reserveren op plan kan nu al en we organiseren eind mei een vergadering voor de geïnteresseerden.”

“Tot slot lanceren we vanuit De Meerpaal ook een oproep. We zijn op zoek naar vrijwilligers om onze onze bewoners met de zwaarste beperking te helpen bij activiteiten, het middagmaal en meer. Wie met pensioen is, wat tijd over heeft, graag aandacht schenkt aan anderen haalt hier veel voldoening uit. Ook voor deze kandidaat-vrijwilligers organiseren we een vergadering met toelichting, op woensdag 22 mei om 16 uur in onze vergaderzaal in de Kerkstraat 2 in Willebroek. Iedereen is welkom.”

www.demeerpaal-willebroek.be