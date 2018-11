Dat verdient een frietje: werknemers Indaver zijn beste pmd-sorteerders van het land Els Dalemans

09 november 2018

De werknemers van afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Willebroek kregen vrijdagmiddag een op en top Belgische traktatie. Ze kregen een portie frietjes aangeboden van Fost Plus, dat de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in ons land organiseert.

“Wij wilden de medewerkers van Indaver op een originele manier in de bloemetjes zetten, om ze te bedanken voor hun inzet en performantie. Indaver is immers -samen met Vanheede- het sorteercentrum dat zorgt voor het best gesorteerde pmdin België”, zegt Fatima Boudjaoui van Fost Plus. “De pmd-sorteercentra en hun sorteerders spelen een belangrijke rol in de recyclageketen. Hoe zuiverder de materialen uitgesorteerd worden, hoe efficiënter het recyclageproces kan verlopen en hoe hoger de kwaliteit is van de gerecycleerde eindproducten. Om die reden volgt Fost Plus de kwaliteit van de zeven Belgische sorteercentra op de voet. Twee van die centra zorgden het voorbije jaar voor een uitzonderlijke hoge kwaliteit, daar mocht best iets lekkers tegenover staan!”