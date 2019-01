Cursisten 'Eerste Hulp' krijgen diploma Els Dalemans

24 januari 2019

19u30 0 Willebroek De Willebroekse Rode Kruis-afdeling organiseerde ook in 2018 weer een cursus ‘Eerste hulp’.

“Het doel van deze opleiding is om de cursisten te leren hoe ze best reageren in een noodsituatie en hoe ze gepast hulp kunnen verlenen aan andere mensen. De cursus is erg populair en elk jaar weer volledig volgeboekt. Ook in 2018 heeft een groot aantal mensen deze cursus met succes volbracht”, klinkt het.

De deelnemers die hun diploma in ontvangst mochten nemen waren Stef Adams Philippe Janssens, Freya Antonissen, Patrick Lanove, Martine Ceurstemont, Ushi Mertens, Brigitte Daelemans, Nico Nobels, Annemie Daniëls, Giles Steyaert, Niki De Prycker, Annick Van de Vondel, Els De Rop, Silke Vander Straeten, Ilke Fromont en Werner Wygaerden.