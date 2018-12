Computer vol kinderporno: vijftiger mag niet meer op internet TVDZM

14 december 2018

10u30 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft een 56-jarige man uit Willebroek schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. De politie trof bij hem twee pc’s aan die vol stonden met bezwaarlijke foto’s. Hij kreeg dertig maanden cel met uitstel.

De vijftiger zal de komende vijf jaar voorwaarden moeten naleven. Een daarvan is het verbod op internetgebruik.

De man dook in 2016 op in een gerechtelijk onderzoek in Leuven. De speurders ontdekten dat de vijftiger een foto ontvangen had waarop te zien was hoe een minderjarige een man oraal moest bevredigen. Daarop voerde de politie een huiszoeking uit bij de Willebroekenaar. Daarbij werd naast een laptop ook nog een computer aangetroffen.

“Beiden stonden vol met kinderporno”, zei de openbaar aanklager vorige maand op zitting. “Later zou ook nog blijken dat hij heel actief was in het online chatcircuit en zelf ook foto’s met kinderporno verspreidde.”

De feiten werden niet betwist. “Het is allemaal ontstaan uit een zekere fantasie en uit nieuwsgierigheid”, zei de vijftiger tegen de rechter in november. Opmerkelijk is dat de 56-jarige in het verleden al meermaals veroordeeld werd voor zedenfeiten en naast een internering ook al een celstraf had opgelegd gekregen.

Zijn raadsman Kris Luyckx benadrukte dat zijn cliënt opgelucht was dat hij tegen de lamp was gelopen: “Sinds zijn arrestatie is hij opnieuw de hulp gaan opzoeken, die hij nodig had.”

Naast de celstraf met uitstel, kreeg de man ook nog een geldboete opgelegd van 3.000 euro. Alleen zal hij die maar voor de helft moeten betalen.