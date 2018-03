Comité van de Carnavalstoet opent Halfvastenfoor 12 maart 2018

02u29 0 Willebroek Het Comité van de Carnavalstoet, de Prinsengilde en de Prinsenkamer van Willebroek openden zaterdagmiddag officieel de 'Halfvastenfoor' in de Kanaalgemeente.

"We vertrokken aan het Oud Gemeentehuis en trokken in optocht, onder muzikale begeleiding van Young Brass Band Willebroek, langs verschillende cafés in het centrum. Vanaf nu tellen we allemaal samen af naar de 72ste Carnavalstoet volgend weekend", zegt Prins-Ambassadeur 2018 Gianni Dehertogh.





Naar aanleiding van de stoet en bijhorende kermis, worden er in het centrum enkele maatregelen genomen. Nog tot en met maandag 19 maart wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de August Van Landeghemstraat tussen de Nieuwstraat en Stationsstraat in de richting van de Sint-Niklaaskerk. Tijdens de openingsuren van de kermis zal dit deel van de straat volledig afgesloten worden voor alle verkeer. Omwille van de kermis is er geen wekelijkse markt op woensdag 14 maart. De 72ste Carnavalstoet van Willebroek gaat uit op zondag 18 maart om 14 uur. (EDT)