Chocomelk houdt leerlingen warm tijdens Dikketruiendag Els Dalemans

12 februari 2019

De leerlingen en leerkrachten van de Sancta Maria basisschool in Willebroek namen dinsdag deel aan de 15e editie van Dikketruiendag. “Zoals bij elke vorige editie vroegen we de leerlingen om met een dikke trui naar school te komen, want de verwarming werd weer een beetje lager gezet. Maar omdat thema van Dikketruiendag dit jaar ‘de klimaatflandriens’ is, moedigden we iedereen ook aan om de wagen aan de kant te laten staan en de fiets naar school te nemen”, klinkt het.

“Dit is niet niet alleen beter voor het milieu, maar ook gezonder voor de kinderen én zo hebben ouders geen probleem meer om een parkeerplaats te vinden rondom onze school. Er was dinsdag dus heel wat fluo te zien, en die inzet van onze kinderen werd beloond. Van de kleinste kleuters tot het zesde leerjaar: iedereen werd getrakteerd op een beker lekker warme chocolademelk.”