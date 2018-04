Chirogroepen blazen samen 80 kaarsjes uit 10 april 2018

Chiromeisjes Willebroek en de jongens van Chiro Sint-Jef vieren komend weekend samen de tachtigste verjaardag van hun jeugdbeweging. "Onze werking verloopt perfect apart, maar feesten doen we graag samen!"





Op de terreinen in de E.Rollierstraat in Willebroek wordt alles in gereedheid gebracht voor de drie dagen durende festiviteiten op 13, 14 en 15 april.





"Voor onze 'megakwis' op vrijdag worden 60 ploegen verwacht, op zaterdag start om 16.30 onze kinderfuif. Vier uur later is het aan de volwassenen om te vieren, met optredens van Doedanooit, Wim Soutaer, Michael Schack en DJ Zamande. Zondag serveren we allerlei lekkers tijdens onze familiedag met kinderanimatie en organiseren we een BBQ-wedstrijd. De bezoekers kunnen mee punten geven én natuurlijk proeven", zegt Bart De Houwer, VB (Volwassen Begeleider) van Chiro Sint-Jef.





Feestjaar

"Dit feestweekend is het sluitstuk van een overvol feestjaar. Elke vijf jaar slaan onze twee Chiro's de handen in elkaar om zo'n programma samen te stellen. Echt samensmelten tot één grote Chiro is niet aan de orde, we hebben elk een honderdtal leden, voldoende leiding, onze eigen werking en gewoontes, ... Die eigen identiteit willen we graag behouden, maar voor activiteiten zoals dit feestweekend vullen we elkaar dan weer perféct aan."