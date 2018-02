Cheque van VIP-party voor Fanfare 4 Fun 21 februari 2018

400 euro, dat mooie bedrag overhandigden de organisatoren van de VIP-party aan Fanfare 4 Fun. "Mijn vrienden Roger Vrancken, Peter Schevenhals en ikzelf organiseerden de VIP-party nu voor de vierde keer. Ons doel is steeds om een avondje plezier te combineren met een mooi bedrag voor het goede doel" zegt Jan Van Lerberghe. "Fanfare 4 Fun is een onderdeel van de Koninklijke fanfare De Vrienden van 't Recht VZW Blaasveld, waar mensen met een beperking samen muziek maken. Eerder schonken we al cheques aan Kom op tegen Kanker, de Meerpaal en IE-zwembad Dolfijntje. We hebben de smaak intussen goed te pakken, onze volgende VIP-party zal plaatsvinden op 17 november 2018."





(EDT)