Celstraf blijft, geldboete daalt TVDZM

06 november 2018

Bart S. (45) heeft van de rechter gratie gekregen wat betreft een geldboete. De veertiger tekende verzet aan tegen een vonnis dat hem veroordeelde tot een effectieve celstraf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro. De veertiger werd in 2017 bij verstek schuldig bevonden aan het bezit van drugs. Bij een politiecontrole werd er zo’n 320 gram cannabis, ghb en speed aangetroffen in zijn auto. De feiten werden niet betwist maar de verdediging pleitte vooral voor een mildere straf. “Hij heeft zijn leven gebeterd en verhuisde van Willebroek naar Oostende om te kunnen vluchten uit het drugsmilieu”, klonk het vorige maand bij de verdediging. “Zijn drugsverslaving pakt hij inmiddels aan.” De verdediging vroeg een probatiestraf maar dat was voor de rechter een brug te ver. De veertiger werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor tal van feiten. De celstraf van acht maanden effectief werd behouden, de geldboete werd voor 6.400 euro met uitstel opgelegd.