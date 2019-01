CD&V kiest nieuwe voorzitters Els Dalemans

29 januari 2019

13u56 0 Willebroek De Willebroekse CD&V-afdeling heeft met Marc Van Doorslaer een nieuwe voorzitter. Hij neemt de leiding van de partij over van Marc Verelst.

Van Doorslaer is niet de enige nieuwkomer: bij de jongeren werd Yoni Lauwers tot voorzitster verkozen, Thea van Someren werd verkozen tot voorzitster Vrouw&Maatschappij en Luc Van Regenmortel als voorzitter van de senioren.

“Deze nieuwe ploeg is een mooie mix van jeugdig enthousiasme, wijsheid en ervaring. Samen willen we een moderne structuur op poten zetten die de bestaande positieve dynamiek binnen CD&V Willebroek ook de komende jaren kan vasthouden. Ons doel is eerst en vooral onze mandatarissen zo goed mogelijk ondersteunen, en ons daarnaast ook voorbereiden op de volgende verkiezingen.”

Alle CD&V-kandidaten van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen kregen nog een ‘duurzaam geschenk’ voor hun inzet: een herbruikbare waterfles met het opschrift ‘Tsjeef’.