Cannabisteler "wou groenten" kweken 02u33 0

De rechter in Mechelen heeft een 21-jarige schuldig bevonden voor het willen opzetten van een cannabisplantage. Volgens openbaar aanklager Lieselotte Claessens had beklaagde destijds enkele spullen aangekocht waarmee hij de plantage wou opzetten. De politie greep op tijd in en van de plantage was nooit sprake.





Beklaagde had wel een opmerkelijk excuus: "Ik wou groenten telen." Niemand hechtte er weinig geloof in. Onder meer omdat er tijdens een huiszoeking nog een dvd werd gevonden waarop instructies stonden om een drugsplantage op te stellen. Op zitting keerde hij zijn kar. Toen verklaarde hij dat hij het enkel had gedaan door financiële problemen. De jongeman kreeg een werkstraf van zes maanden opgelegd. Voert hij deze niet uit binnen het jaar, wordt het alsnog een celstraf van zes maanden