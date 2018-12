Cannabisplantage in huurwoning: Twintiger komt er vanaf met straf met uitstel TVDZM

18 december 2018

15u35 0 Willebroek Hüseyin A., een 25-jarige man uit Nederland heeft van de rechter een straf met probatie-uitstel gekregen. De twintiger stond terecht voor het houden van een cannabisplantage in zijn huurwoning in Willebroek. Aan Eandis moet hij meer dan 40.000 euro betalen.

De feiten kwamen aan het licht begin 2017. Via enkele anonieme bronnen vernam de politie dat er mogelijks een cannabisplantage bevond in A.’s woning langs de Glooistraat. Er werd een huiszoeking uitgevoerd en zo’n achthonderd planten werden aangetroffen. De plantage was professioneel opgebouwd en de elektriciteit werd voor de meter afgetapt. De jongeman werd opgesloten in de gevangenis en gaf de feiten toe. “Ik heb bij de opstart wat hulp gekregen maar van wie wil ik niet zeggen uit vrees voor represailles”, klonk het. “Ik ben op vraag van mijn werkgever in België komen wonen maar het was hier te duur. Met de cannabisplantage wilde ik wat extra geld bij elkaar sprokkelen.” Naar eigen zeggen had de jongeman maar een keer geoogst, de rechtbank geloofde die uitleg niet. Het oordeelde dat alle feiten bewezen waren maar stuurde de jongeman voorlopig wel nog niet naar de gevangenis. De celstraf van dertig maanden werd met uitstel opgelegd. De verplichte geldboete van 18.000 euro werd wel effectief uitgesproken. In totaal verbleef hij wel tweeënhalve week in de gevangenis. “Dat was een wake-up call”, zei zijn advocate Evelien Jacobs. “Sindsdien heeft hij zijn leven op de rails.” Of er beroep zal worden aangesproken tegen het vonnis, is nog niet gekend.