Camerabeelden ten spijt, vrouw ontkent diefstal portefeuille 05 juni 2018

03u06 0

Een vrouw uit Willebroek ontkent met klem de diefstal van een portefeuille in april 2017 aan de kassa van supermarkt Carrefour. Zowel beklaagde als slachtoffer stonden aan te schuiven. "Toen ze de gelegenheid zag, ging ze ervandoor met de portefeuille", aldus het parket in zijn vordering. Het vroeg acht maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 800 euro. "Misschien kan dit er voor zorgen dat ze zich gaat weerhouden om dergelijke feiten te plegen in de toekomst", besloot de aanklager. De diefstal werd gefilmd maar dat hield de vrouw niet tegen om de feiten te ontkennen. Zelfs nadat ze geconfronteerd werd met die beelden, bleef ze alles betwisten. Op zitting vroeg haar raadsvrouw de vrijspraak op basis van twijfel. Wat rechter Erika Colpin beslist, maakt ze op 25 juni bekend. (TVDZM)