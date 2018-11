Buurthuis Mozaïek verbouwt en breidt werking uit Els Dalemans

15 november 2018

19u43 0

Het Willebroekse buurthuis Mozaïek krijgt een ‘make-over’. Samen met deze vernieuwing wil de dienst Samenleven ook de activiteiten van het buurthuis verder uitbreiden.

“Na een jarenlange sluiting opende het buurthuis in Willebroek-Noord begin 2011 eindelijk weer de deuren. Mozaïek werd toen heel gezellig ingericht, maar het is na die jaren stilaan tijd voor een opknapbeurt. We lieten eerst en vooral een grote oude ingebouwde kast in ons lokaal slopen, om zo een muur vrij te maken voor een groot projectiescherm. Het zou leuk zijn om hier films te kunnen vertonen, en ook bij vergaderingen is zo’n scherm handig”, zegt Siska Briffa van Samenleven.

“Verder krijgen de muren een nieuw kleurtje en gaan we ook onze gevel wat mooier maken. De Mozaïek mag best wat meer opvallen in de wijk. We willen graag nog meer leven in de brouwerij brengen, op dit moment is de drempel voor de buurtbewoners vaak nog te groot. Daarom zoeken we nieuwe ideeën en intiatieven. We organiseren regelmatig buurtfeesten, de naaiclub en het Repair Café hebben sinds kort hun thuis in Mozaïek, maar ook andere verenigingen of vrijwilligers zijn welkom. Zo kwam iemand op het idee om een gezelschapsspelenavond te organiseren, dat was een erg leuk moment en zeker voor herhaling vatbaar. Willebroekenaren die hun talenten en krachten willen bundelen om ook zoiets aan te bieden, kunnen ons steeds contacteren. Op woensdagavond en donderdagnamiddag organiseren wij nog steeds onze Koffieklets, je kan dan gewoon eens binnenspringen voor een gezellige babbel.”

Buurthuis Mozaïek, Appeldonkstraat 60 in Willebroek. De activiteitenkalender vind je via Facebook, ideeën zijn welkom bij de dienst Samenleven: 03 866 91 25 en samenleven@willebroek.be.