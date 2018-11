Buurtbewoners protesteren tegen plannen jachthaven Willebroekenaars zamelen al meer dan 1.000 handtekeningen in met petitie en website Els Dalemans

08 november 2018

16u20 13 Willebroek Een groep buurtbewoners uit de Groene Laan, Nonnevijverstraat en Kloosterstraat in Willebroek is een petitie gestart tegen de komst van een jachthaven in het centrum. Die plannen werden net voor de verkiezingen gelanceerd door N-VA. “Voor deze jachthaven wil men de thuis van meer dan 100 gezinnen slopen. Er zijn genoeg alternatieven om het centrum aantrekkelijker te maken”, klinkt het bij de actievoerders.

N-VA Willebroek wil het handelscentrum nieuw leven inblazen met de aanleg van een jachthaven met rondom nieuwe woningen, winkels en horecazaken. Hiervoor zouden in de zone tussen de Kloosterstraat en Nonnenvijverstraat heel wat woningen moeten verdwijnen.

“Wij betaalden veel geld voor mooie, authentieke en met liefde gerenoveerde huizen, die nu bedreigd worden door afbraak. We kozen voor deze locatie omdat we zo dicht bij onze familie en vrienden kunnen wonen, onze kinderen groeien hier op... We kunnen ons niet voorstellen dat dit alles tegen onze wil gesloopt zou worden voor een jachthaven”, klinkt het.

“Dit plan kan voor ons kan enkel wanneer er geen andere -meer menselijke- alternatieven zijn die hetzelfde doel kunnen bereiken. En die zijn er volgens ons wel: we kúnnen ook op een andere manier een een aantrekkelijker centrum creëren. Denk maar aan investeringen in panden, meer horeca, meer groen, een gezellige autovrije markt met ondergrondse parking, een foodmarket, een wandelboulevard op de Groene Laan...”

De buurtbewoners lanceerden de website www.jachthavenwillebroek.be, met een link naar de petitie ‘tegen een jachthaven in het centrum maar voor een realistische opwaardering van het centrum’. Ze trokken de voorbije dagen ook van deur tot deur om handtekeningen in te zamelen.

“In de buurt zelf is ongeveer 95 procent van de inwoners tegen de jachthaven, maar ook mensen van buiten de buurt maken zich zorgen over het project. Zij vrezen dat ze nog maar moeilijk in het centrum gaan geraken, omdat het gebrek aan parkeerplaatsen nog groter zal worden. Ze willen ook niet dat hun belastinggeld uitgegeven wordt aan dit project: er zijn grote infrastructuurwerken nodig, maar de winst van de verkoop van wooneenheden en winkelpanden gaat naar de projectontwikkelaars en immokantoren”, klinkt het.

“De handelaars vragen zich af of dit dé redding van het handelscentrum wordt: met een haven verminder je het online shoppen niet. Mogelijk wordt het voor hen nog moeilijker: het centrum zal door deze werken immers jaren onbereikbaar zijn. Tot slot: In de jachthaven van Klein-Willebroek is plaats voor 300 boten, en een groot deel van de aanlegplaatsen geraakt niet ingevuld.”

De actievoerders zamelden op een week tijd al meer dan 1.000 handtekeningen in. “We gaan nog even door, om zo veel mogelijk Willebroekenaars te bereiken. Ons plan is om de petitie daarna te overhandigen aan de burgemeester, met de vraag om het idee van een jachthaven ‘te laten varen’.”

“Willebroek heeft dringend nood aan een nieuwe aantrekkingspool in onze kern. Dat lukt echt niet met lapmiddelen als een likje verf op een gevel”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “Het kanaal vlakbij biedt ons die kans wél. We beseffen dat hiervoor veel en grote knopen moeten worden doorgehakt, maar we gaan dit doen in overleg met de Willebroekenaar. We zullen met en voor iedereen een gepaste oplossing uitwerken, met als doel samen een mooier en aantrekkelijker centrum te creëren.”