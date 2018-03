Burgemeester opnieuw lijsttrekker voor N-VA 08 maart 2018

Burgemeester Eddy Bevers (54) is opnieuw de lijsttrekker voor N-VA in Willebroek. "Het is mijn ambitie om volgend jaar samen met mijn partij opnieuw te besturen", klinkt het. Op de tweede plaats staat nieuwkomer Ilse Lenvain (46). "Ilse heeft veel ervaring op vlak van financiën en economie. Zij is de dochter van Marc en Yvonne, die jarenlang de goeddraaiende platen- en videozaak 'den LP' hebben uitgebaat in de Overwinningsstraat. Sinds vorig jaar werkt zij als freelancer in het ondersteunen en coachen van ondernemingen naar groeitrajecten", klinkt het bij N-VA. "Ik ben op en top Willebroekenaar en zie dat de huidige ploeg schitterend werk levert. Ik ben blij dat ik daar nu ook deel van mag uitmaken", aldus Lenvain. Lijstduwer wordt Leo Walbers (61), geen onbekende bij N-VA Willebroek. Hij onderbrak in 2015 zijn politiek mandaat als OCMW-voorzitter om professionele redenen. "Mijn plaats op de lijst is een manier om nieuw talent en vernieuwing te steunen." (EDT)