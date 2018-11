Burgemeester Bevers stelt nieuwe schepencollege voor Els Dalemans

06 november 2018

18u39 17 Willebroek Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) heeft het nieuwe schepencollege voorgesteld dat vanaf januari 2019 de Kanaalgemeente zal besturen. N-VA, CD&V en Open Vld zetten zo hun werk van de vorige zes jaar verder, dit keer met een meerderheid van 18 op 29 zetels.

De N-VA-schepenen zijn dit keer Ilse Lenvain, Luc Spiessens en Ronny Somers. Lenvain neemt lokale economie, industriële vestigingen, tewerkstelling, communicatie en citymarketing voor haar rekening. Spiessens krijgt financiën en begroting, openbare werken en mobiliteit, landbouw en facility als bevoegdheden. Somers wordt schepen voor sport & recreatie, toerisme, archief, erediensten en begraafplaatsen.

Bij CD&V wordt Maaike Bradt eerste schepen, met als bevoegdheden omgeving (ruimtelijke ordening, milieu en IVA INNOVA), cultuur en evenementen. Murat Oner, die eerder dit jaar de overstap maakte van sp.a naar CD&V, wordt verantwoordelijk voor samenleven (incl. integratie en diversiteit), ontwikkelingssamenwerking en jeugd en onderwijs (incl. speelpleinwerking en kinderarmoede).

Bavo Anciaux (Open Vld) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - voorheen: OCMW-voorzitter - en zal focussen op sociale zaken en armoedebestrijding en het huis van de zorg. Zijn bevoegdheden zijn verder wonen, dierenwelzijn, ICT en juridische zaken. Bevers zelf tot slot neemt naast de algemene leiding en hulpverlening onder andere ook het nieuwe luik ‘Integrale veiligheid en Preventie’ op zich. Eddy Moens (N-VA) blijft gemeenteraadsvoorzitter.

“De start van onze ploeg verliep zes jaar geleden -na decennia van sp.a-bestuur- niet altijd even makkelijk. Maar we hebben onze draai ondertussen gevonden, staan sterker en hebben al een heleboel dossiers voorbereid. We kunnen tijdens de komende legislatuur dus meteen heel wat projecten realiseren”, zegt Bevers. “We hebben al een reeks van speerpunten en investeringen opgelijst, de komende weken werken we verder aan ons nieuwe bestuursakkoord. Dat moet midden december klaar zijn.”