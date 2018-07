Buren ontdekken Tomorrowland FESTIVAL NODIGT RUIM 10.000 MENSEN UIT OP BUURTFEEST BEN CONAERTS

26 juli 2018

02u34 0 Willebroek Tomorrowland heeft zijn buren gisteren naar jaarlijkse gewoonte weer getrakteerd op een groot feest. Meer dan 10.000 inwoners uit Boom, Rumst, Hemiksem, Schelle, Niel, Willebroek en Aartselaar waren uitgenodigd om de sfeer te komen opsnuiven. Onder hen ook een aantal senioren uit enkele lokale woonzorgcentra, die hun ogen de kost kwamen geven.

Het is intussen al een massa-evenement op zichzelf: het buurtfeest dat Tomorrowland tussen de twee festivalweekends voor alle inwoners uit de Rupelstreek, Aartselaar en Willebroek organiseert. Met meer dan 10.000 waren ze, de buren die gisteren naar het festivalterrein in De Schorre kwamen afgezakt. Ze kregen een rondleiding langs de festivalpodia, mochten een ritje maken in het reuzenrad, kregen de kans Tomorrowlandmerchandise aan te kopen en konden genieten van een hapje, een drankje en een aantal optredens, onder meer van de Ketnetband.





Gilbert Piters en Rita Kegels uit Terhagen waren samen met hun kleinkinderen Xander, Elise en Robbe de sfeer komen opsnuiven. "We vinden het heel tof dat Tomorrowland ons de kans geeft om dit te komen bezichtigen. Maar vooral de kleinkinderen genieten hier met volle teugen van. Zij zijn dol op het festival en kijken het hele jaar uit naar dit buurtfeest. Normaal kunnen ze Tomorrowland enkel bewonderen vanop foto's. Nu zien ze het ook eens in het echt", zeggen Gilbert en Rita.





Lap op geven

Buurtbewoner Ives Beeckaert staat wat verderop te kijken naar het podium waar hij afgelopen zaterdag nog 'de People of Tomorrow' mocht entertainen. Als MC Reign was hij de ganse dag in de weer op de 'Rose Garden' om de massa op te zwepen. Gisteren stond hij samen met dochtertjes Nona en Nisa nog na te genieten van zijn optreden. "Ik ben een paar keer van outfit moeten veranderen, omdat het zo warm was. Maar zaterdag sta ik hier opnieuw en ga ik er nog eens een lap op geven."





Voor het buurtfeest goed en wel van start was gegaan, had al een aantal senioren uit de lokale woonzorgcentra een rondleiding gekregen. Gewapend met flesjes water en parasols trotseerden ze de hitte om het festivalterrein te kunnen aanschouwen. Onder hen: 22 bewoners van WZC De Wijtshage uit Reet, die voor de eerste keer op bezoek kwamen.





De oudste bezoekster was wellicht de 99-jarige Bertha Van Den Bogaert. Zij was een van de 23 bewoners van WZC Familiehof uit Schelle die een kijkje kwamen nemen. Bertha was vooral onder de indruk van het gloednieuwe 'Atmosphere Stage', een tent waarin binnen 120.000 led-lichtjes fonkelen en gisteren voor de gelegenheid zachte elektronische muziek weerklonk. "Al die lichtjes en die rustgevende muziek: heel schoon", zegt Bertha. "Ik hoop echt dat ik hier volgend jaar nog eens een keer kan terugkomen. Zeg nu zelf, er is toch geen betere plek dan deze om mijn honderdste verjaardag te vieren?"