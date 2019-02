Buren klagen over lindeboom: “Hij is te groot en moet hier weg” Gemeente krijgt geen kapvergunning Els Dalemans

14 februari 2019

17u43 0 Willebroek Een grote lindeboom zorgt al jaren voor hinder in de Parklaan in Willebroek. “De bladeren verstoppen onze dakgoot, de takken vallen op de veranda, de wortels duwen het voetpad omhoog... De boom is te groot en moet hier weg”, zegt Brigitte Biesemans. “We krijgen geen kapvergunning”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Al meer dan 10 jaar vraag ik het gemeentebestuur om een oplossing voor de boom die pal voor mijn woning werd gezet. De linde groeit op 4 meter van mijn gevel, wordt weinig of niet gesnoeid en is ondertussen gigantisch groot. Het hele jaar door zorgt deze boom voor hinder en vuil bij mij en mijn buren”, zegt Biesemans.

“De bladeren van de lindeboom vallen in mijn dakgoot, deze raakt regelmatig verstopten dan moet ik telkens een loodgieter bellen om het weer op te lossen. Ik kocht zelf een bladzuiger om de bladeren die op de grond vallen wat te kunnen bijhouden. Zeker bij stormweer liggen de - vaak heel grote - takken overal. Ze vallen tot op mijn veranda en dan moet ik met een borstel op een ladder klauteren om ze er weer af te krijgen.”

“De boom zit jaarlijks vol vuurwantsen, dat zijn kleine rode insecten die aangetrokken worden tot lindes maar duidelijk ook tot mijn woning. Ze kruipen het huis en de veranda in, zonnen op de vensterbanken... De bladluizen die in de boom schuilen produceren een zwarte, kleverige stof die overal hangt: op de ramen, de veranda, de vensterbanken, … De ruitenwasser laten komen helpt even, een uur later hangt alles weer vol. Ook de stoeptegels moeten eraan geloven: zij worden omhoog geduwd door de wortels van de boom.”

“Mijn buren en ik zijn het stilaan beu: deze boom moet verdwijnen of minstens een héél stevige snoeibeurt krijgen. Maar bij de gemeente krijg ik enkel te horen dat ik nu eenmaal in de ‘Parklaan’ woon, en dat dit hoort bij een groene omgeving.”

“We zijn op de hoogte van dit probleem, en via onze milieudienst werd een kapvergunning aangevraagd voor de lindeboom”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “Die werd ons echter geweigerd, omdat de linde niet ziek is of geen gevaar betekent voor de omgeving. Overlast is geen reden om een boom te kappen. We kunnen een boom wel vervangen tijdens grote werken, bijvoorbeeld de heraanleg van een straat. Maar dat is hier ook niet meteen het geval.”

“In Willebroek bestond onder het vorige bestuur geen overzicht van het groen in de gemeente. Wij hebben die inventarisatie wél gemaakt, en merkten dat er heel wat bomen in onze straten staan die eigenlijk in een park of bos thuis horen. In de toekomst zullen op dat vlak betere keuzes gemaakt worden, en we werken nu aan een meerjarenplan om het bestaande groen wijk per wijk aan te pakken. Specifiek voor deze boom zal een snoeibeurt via een externe firma nodig zijn, met gespecialiseerd materiaal zoals een hoogtewerker en meer. Wanneer dit kan gebeuren, kan ik nu nog niet zeggen.”