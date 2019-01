Broodjeszaak brengt bestellingen... naar automobilisten in file Els Dalemans

15 januari 2019

14u53 0 Willebroek De wegenwerken op de N16 tussen Mechelen en Willebroek veroorzaken dagelijks files. Om het leed wat te verzachten, biedt broodjeszaak Comme chez Nous een extra service aan. “Wie telefonisch bestelt, krijgt zijn broodje aan de auto geleverd”, zeggen Arlette Simons en dochter Ellen Deckers.

“Ook vóór deze wegenwerken stonden er geregeld files op de N16, maar nu staan automobilisten een hele dag voor onze deur aan te schuiven. We merken ook dat bestuurders andere wegen kiezen om de werken te vermijden, en dan springen er natuurlijk veel minder klanten binnen bij ons voor een broodje”, vertellen Arlette en Ellen van Comme chez Nous aan de Mechelsesteenweg.

Nummerplaat en autotype

“Daarom besloten we een extra service aan te bieden. Wie ons belt vanuit de wagen en een broodje, drankje of snack bestelt, kan meteen ook de nummerplaat en het type wagen doorgeven. Wij maken de bestelling klaar, en brengen deze naar buiten ter hoogte van het Esso-tankstation. Het is handig als de klant dan even met zijn lichten aangeeft aan welke wagen we precies moeten zijn. Wie dat wil, kan natuurlijk ook snel binnen afrekenen”, zeggen moeder en dochter.

“Met deze tijdelijke ‘drive-in’ verliezen mensen niet de tijd van het bestellen en wachten op hun broodje in onze winkel. Zo kunnen we hopelijk de ergernis over het aanschuiven wat verlichten. We stoppen ook altijd een extraatje - een snoepje of lolly - bij de bestelling, zo’n kleine verrassing beurt mensen op.”

Comme chez Nous, aan de Mechelsesteenweg 567 in Willebroek, is bereikbaar op 03/886.76.02.