04 maart 2019

In de Jozef Wautersstraat is een 26-jarige bromfietser gewond geraakt bij een verkeersongeval. Daarbij was ook een personenwagen betrokken. De twintiger liep lichte verwondingen op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.