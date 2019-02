Bromfietser (70) gewond TVDZM

25 februari 2019

Bij een verkeersongeval in de Breendonkstraat is een bromfietser gewond geraakt. Het ging om een zeventigjarige man. Hij liep lichte verwondingen op. De man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval was ook nog een personenwagen betrokken.