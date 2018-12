Broers vrijgesproken voor drugshandeltje TVDZM

20 december 2018

Twee broers uit Willebroek zijn door de rechters in Mechelen vrijgesproken voor een drugshandeltje. Ze stonden samen terecht voor een onderzoek dat vorig jaar startte. Via enkele buurtbewoners kregen de speurders toen de melding van een mogelijke drugstransacties in de woning van de broers. “De buren merkten onder meer op dat er heel wat mensen langs kwamen. Die vertrokken vrijwel meteen nadat ze maar eventjes waren binnen geweest”, klonk het toen. Naast de broers stond ook nog een inwonende vriend terecht. Hij gaf de feiten meteen toe. De broers ontkenden de feiten dan weer met klem. Het parket vorderde celstraffen tot twee jaar. Nadat de broers waren vrijgesproken, werd de inwonende vriend veroordeeld tot twintig maanden cel met probatie-uitstel.