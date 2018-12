Broers staan terecht voor drugshandeltje TVDZM

11 december 2018



Twee broers uit Willebroek stonden samen met een inwonende vriend terecht voor een drugshandeltje. Het onderzoek naar het drugshandeltje startte vorig jaar. Toen kreeg de politie van Mechelen-Willebroek een melding binnen van buurtbewoners. “Die hadden vermoedens van de verkoop van drugs in de woning”, klonk het. “De buren merkten onder meer op dat er heel wat mensen langs kwamen. Die vertrokken meteen nadat ze maar eventjes waren binnen geweest.” De drie stonden vandaag voor de rechters in Mechelen. Ze riskeren elk twee jaar cel en een geldboete van 8.000 euro. “Er konden enkele afnemers verhoord worden. Zij gaven allen toe dat ze drugs kochten in de woning in Willebroek”, besloot het parket. Enkel de inwonende vriend gaf de feiten toe, de broers betwistten tot op heden hun betrokkenheid. Een vonnis volgt op 3 januari.