Breuk in waterleiding 09 juni 2018

Op de Mechelsesteenweg in Blaasveld ontstond vrijdagochtend een breuk in de waterleiding. "Het water spoot uit het wegdek", vertelt een getuige. De politie voorzag een omleiding, arbeiders van Pidpa begonnen met de herstellingswerken. Die namen een hele dag in beslag. Het verkeer in de richting van Willebroek moest omrijden. Dat gebeurde volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande via de Bezelaerstraat, de Kasteelstraat, de Dorpstraat en het Wouters-Lefebreveplein. Het verkeer in de richting naar Mechelen kon verder rijden. (TVDZM)