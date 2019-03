Brandstichting in voormalig jeugdhuis Antoon Verbeeck

17 maart 2019

16u29 2

In een leegstaand gebouw langs de Mechelsesteenweg in Blaasveld ontstond zondag iets voor 15 uur een brand. Bij brandweerzone Rivierenland spreekt men van brandstichting. “De brand ontstond in het voormalig pand van jeugdhuis Perron 4 en was aangestoken. Het ging om een beperkte pand. De brandweermannen kregen het vuur snel onder controle”, aldus Larissa Gommers, communicatieverantwoordelijke van brandweerzone Rivierenland. In het pand was niemand aanwezig. Het parket werd ingelicht over het feit en zal verder onderzoek uitvoeren.