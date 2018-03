Brand in woning vermoedelijk aangestoken 28 maart 2018

02u31 0

De brand in de Blaasveldstraat in Tisselt bij Willebroek die maandag twee aanpalende woningen beschadigde, is vermoedelijk aangestoken. Dat bevestigde Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De brand werd maandag omstreeks 18.45 uur opgemerkt. De brand verspreidde zich vlug en de Willebroekse post van brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse.





De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Na een half uurtje blussen moest de brandweer enkel nog ventileren. De schade zou zich beperken. Bij de brand raakte niemand gewond. Na de brand lichtte de politie het parket in. Die stuurde een deskundige en het labo ter plaatse. Hun oordeel was duidelijk. Kwaad opzet wordt momenteel niet uitgesloten. "Momenteel is er nog geen verdachte gearresteerd", besluit parketwoordvoerster Claessens. (TVDZM)