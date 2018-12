Bouwafvalcontainers gestolen: Parket eist achttien maanden cel Tim Van der Zeypen

24 december 2018

11u50 0 Willebroek Vier mannen tussen de 34 en 37 jaar oud uit het Brusselse en Wallonië riskeren celstraffen van achttien maanden. Het viertal stond terecht voor de diefstal van elf bouwafvalcontainers.

De diefstal kwam in augustus 2016 aan het licht. Toen merkte de eigenaar van een bedrijf uit Willebroek op dat er in totaal zo’n elf bouwafvalcontainers waren ontvreemd vanop zijn terrein. Al snel kwam er een verdachte in beeld. Het zou gaan om een werknemer van het bedrijf. De 37-jarige Mohamed D. uit Sint-Pieters-Leeuw werkte er als chauffeur. “Hij was niet enkel vertrouwd met het terrein, hij beschikte verder ook nog over een sleutel om zo gemakkelijk op het terrein te geraken”, klonk het bij openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Via telefonie-onderzoek en de ANPR-camera’s kwamen de andere beklaagden in beeld.”

Volgens het parket had D. de bouwafvalcontainers verkocht aan een ander bedrijf. Die stelde een chauffeur en een vrachtwagen ter beschikking om de afvalcontainers te gaan oppikken in Willebroek en zou deze niet veel later beschilderen. Het parket vorderde celstraffen van achttien maanden met uitstel alsook een geldboete van honderd euro. De diefstal werd betwist. “Is mijn cliënt ze gaan oppikken en heeft hij deze verkocht? Ja. Maar dit in opdracht van de eigenaar van het Willebroekse bedrijf”, zei de raadsman van D. Zij ging dus vol voor de vrijspraak. Volgens de verdediging van alle vier beklaagden ging het om een verduistering. “Van diezelfde eigenaar die in slechte papieren zat en zijn containers snel wou verkopen”, besloten de raadsheren.

Een vonnis in de zaak volgt in januari.