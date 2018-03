Blaasveld smeert Noorderkempen eerste thuisnederlaag aan 13 maart 2018

02u25 0

Volleybal liga B vrouwen

Na drie nederlagen op rij tegen de drie Waalse ploegen uit de top van liga B, hebben de vrouwen van Blaasveld nu een prestigezege behaald bij Noorderkempen, dat op de tweede plaats staat in de klassering.





"Zonder Lucie Tison, die weerhouden was op het werk, en zonder Cyrielle Kenes waren we er niet gerust in", geeft Linde Degrève toe. "Aaricia Gaeremynck aan de pass en Celine Gautier als middenspeelster hebben echter getoond dat ze goed bij de zaak waren en in de eerste set serveerde Stefanie Van den Broeck ons op voorsprong nadat de thuisploeg een vroege kloof had geslagen. We hebben de hele match door met veel inzet gespeeld en op de moeilijkste momenten zorgde coach Piatkowska met gepaste wissels voor de goede oplossingen. Deze zege deed bijzonder veel deugd."





Met nog vier matchen te gaan (twee thuis en twee op verplaatsing) staat Blaasveld vandaag op de zevende plaats in de rangschikking. "Persoonlijk ben ik daar wel tevreden mee", zegt Linde Degrève, die hoogstwaarschijnlijk ook volgend seizoen bij Blaasveld zal spelen. "Ik heb het er echt naar mijn zin, maar ik moet nog een definitieve beslissing nemen. Ik denk dat het in orde komt."





Komende zaterdag komt VH Leuven op bezoek in Blaasveld en dat wordt weer een spannende uitdaging. (HFO)