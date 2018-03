Bib lanceert aanbod voor onthaalouders 14 maart 2018

De gemeentelijke bibliotheek van Willebroek biedt een nieuwe collectie kinderboekjes en pedagogisch materiaal aan, specifiek gericht op onthaalouders, mini-crèches en kinderdagverblijven. "We willen ook hen aanmoedigen om met onze allerkleinste Willebroekenaars -kindjes van 0 tot 3 jaar- aan het lezen te gaan. Het nieuwe aanbod werd zorgvuldig samengesteld met de hulp van mensen uit het werkveld, en is te vinden op de jeugdafdeling van de bibliotheek. Naast kartonnen boekjes bieden we ook handpoppen, inlegpuzzels, ontwikkelingsspelletjes en verkleedkleren aan." (EDT)