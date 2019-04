Bestuurder knalt op verlichtingspaal Wannes Vansina

05 april 2019

08u06 0

Een bestuurder is op de Dendermondsesteenweg in Willebroek met zijn wagen tegen een verlichtingspaal geknald. Om onbekende reden verloor hij de controle over het stuur om tegen het obstakel tot stilstand te komen. De 23-jarige brokkenpiloot raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.