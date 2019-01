Berouw na belaging maar geen respijt van de rechter TVDZM

29 januari 2019

De rechter in Mechelen heeft een man veroordeeld tot een celstraf van acht maanden effectief. De man moest zich vorige maand opnieuw voor de rechter komen verantwoorden omdat hij zijn ex had belaagd. In 2016 kreeg hij hiervoor een opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden. Alleen leek hij deze niet te respecteren. Het parket vroeg de herroeping van de straf en vorderde een celstraf van tien maanden gekoppeld aan een geldboete van 900 euro. De verdediging vroeg een mildere straf. “Mijn cliënt ging door een moeilijke periode en de situatie leek uitzichtloos te zijn”, zei zijn raadsvrouw Sylke Vankeerberghen. “Intussen leeft hij opnieuw in de hoop dat hij geholpen kan worden.” De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de man kansen genoeg gekregen had en sprak een effectieve straf uit.