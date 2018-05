Beedrop.be ontlast lokale handelaars 26 mei 2018

03u01 0

Een reeks Willebroekse en Boomse handelaars gaat samenwerken met Beedrop.be, om zo online boodschappen en gratis levering aan hun klanten aan te bieden. "Beedrop is een technologiebedrijf dat het mogelijk maakt om boodschappen gecombineerd op te halen en te leveren. Zo kunnen ook kleine winkels de concurrentie aangaan met supermarktketens", zegt zaakvoerder Stefan Van Overbeke. "De Willebroekse winkeliers die via beedrop.be hun goederen aanbieden zijn De Groentuin, Asterx Dranken, Bakkerij Buelens, Versmarkt Willebroek, Bakkerij Moeremans, Brouwerij De Klem, Visspeciaalzaak en traiteur De Maeyer, Keurslager Karel en Herlinde, D'orreke en Hoevewinkel 't Hertsveld. Klanten kunnen bij hen 24/7 online bestellingen plaatsen, de prijzen zijn dezelfde als in de winkel. De producten van al deze winkels worden verzameld en gratis aan huis geleverd." (EDT)