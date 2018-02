Basgitarist Pierre Geudens (72) overleden 02 februari 2018

02u47 0 Willebroek Willebroekenaar Pierre Geudens is op 72-jarige leeftijd overleden. Geudens was in een ver verleden basgitarist van muziekgroep 'The Tarantula's', 'Willy and his Hotstrings' en heel even ook van '5 from Dave'.

"Pierre en ik hebben jarenlang samen op het podium gestaan bij allerlei optredens in de regio, je vond ons regelmatig in baancafé 'Castel', de huidige discotheek Carré. We namen bovendien deel aan verscheidene prijskampen", zegt jeugdvriend Johnny Nonclercq. "Toen we net van start waren gegaan met '5 from Dave', gaf Pierre de basgitaar door aan zijn broer Freddy. '5 from Dave', met 'Den Dave' of Willy Goossens als zanger, werd regionaal zeer bekend en berucht, en Den Dave won in 1999 ook de Soundmixshow. Pierre sloeg een andere weg in, hij ging aan de slag in een metaalfabriek en verhuisde naar Londerzeel. Zo zijn we elkaar wat uit het oog verloren. Maar op de viering van het veertigjarig bestaan van '5 from Dave' was hij toch weer van de partij. Met het verlies van Pierre zijn alle leden van 'The Tarantula's' en 'Willy and his Hotstrings', buiten mezelf, overleden. Het is confronterend om die jeugdvrienden één voor één te verliezen."





De afscheidsplechtigheid voor Pierre Geudens vindt op 3 februari om 10 uur plaats in de kerk van Londerzeel. (EDT)