Banden van vijf auto’s plat gestoken TVDZM

19 november 2018

13u45 0

In de Alfred De Taeyestraat in Blaasveld, bij Willebroek, zijn de banden van vijf personenwagens plat gestoken. In de buurt roepen ze op tot waakzaamheid. De slachtoffers merkten de schade op maandagochtend. Ze dienden inmiddels klacht bij de politiezone Mechelen-Willebroek. Zij bevestigen het vandalisme op hun beurt en startte een onderzoek op. Vermoedelijk sloegen de dader of daders toe in de nacht zondag op maandag. Ze zijn voorlopig nog spoorloos.