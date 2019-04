Autobestuurder gewond na aanrijding met vrachtwagen TVDZM

11 april 2019

09u10 0

De chauffeur van een personenwagen is vanochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de A12. Hij reed met zijn wagen tegen de achterkant van een vrachtwagen, slingerde weg en belandde in de zijberm. Even werd gevreesd dat de chauffeur gekneld zat in de wagen. Hij kon uiteindelijk zelfstandig uit het voertuig geraken. De man raakte wel gewond en werd afgevoerd naar het UZA in Edegem voor verzorging. De brandweer moest de brokstukken opruimen. De voertuigen moesten werden getakeld. De hulpdiensten moesten een rijvak van de autostrade naar Antwerpen afsluiten. Dat zorgde voor beperkte hinder.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het op- en afrittencomplex vlak voor de Rupeltunnel. Gisteren kantelde er nog een vrachtwagen met houtafval.