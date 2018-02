Auto belandt in gracht 06 februari 2018

Een 35-jarige man is gewond geraakt bij een ongeval op de Dendermondsesteenweg. De dertiger verloor kort voor het ongeval de controle over zijn stuur. Hij belandde uiteindelijk met zijn wagen in de gracht naast de rijbaan. De dertiger werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (TVDZM)