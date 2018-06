Atheneum Willebroek enige Belgische school op UNESCO-event 29 juni 2018

Vier leerlingen van het Atheneum Willebroek namen deel aan MUNESCO, een UNESCO-project in Almere in Nederland. Atheneum Willebroek is met hun deelname de enige school van België die aanwezig was op het evenement. "Munesco is een event waarop leerlingen uit België en Nederland een vergadering van de Verenigde Naties 'nabootsen'. Zo leren ze meer over de organisatie en de bijhorende onderwerpen. Tijdens het project werden de jongeren even de vertegenwoordigers van China tijdens een diplomatiek overleg over de bevolkingsgroei en de uitdagingen die daarbij komen kijken", zegt leerkracht zedenleer Steven Raeman. "Onze leerlingen vervulden de rol van ambassadeur, vice-ambassadeur en van de Chinese pers. Ze kregen een stevige voorbereiding, met lessen over de Verenigde Naties en de positie van China, werden voorbereid om te debatteren en argumenteren en om de verschillende standpunten ook te publiceren."





