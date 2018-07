Arrestaties na vechtpartijen op Poutrel Plage 12 juli 2018

02u51 1

De politie van Mechelen-Willebroek heeft drie heethoofden opgepakt. Dat gebeurde na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk. De drie werden meegenomen naar het politiekantoor en mochten kalmeren in de politiecel. Na de wedstrijd kregen enkele mensen het met elkaar aan de stok op 'Poutrel Plage'. Daar werd de halve finale van het WK in Rusland uitgezonden op groot scherm. Vermoedelijk waren de incidenten een gevolg van een combinatie van emoties en te veel drank. Sommigen gingen zelfs een stapje verder in het elkaar jennen en gingen met elkaar op de vuist. Enkele aanwezige politiemensen, moesten ingrijpen. Nadat de drie mannen gekalmeerd waren, werden ze opnieuw vrijgelaten. Of er aan de vechtpartijen ook nog strafrechtelijk gevolgen worden gebreid, is nog niet geweten. Niemand raakte zwaargewond.





(TVDZM, EDT)