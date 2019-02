Argos krijgt subsidies voor voedselbedeling Els Dalemans

28 februari 2019

14u58 0 Willebroek De vzw Argos krijgt van het Willebroekse gemeentebestuur een subsidie van 3.912 euro. Dit geld zal gebruikt worden om de voedselbedeling in de Kanaalgemeente te organiseren.

De vrijwilligersvereniging Argos bestaat al 26 jaar en focust op de hulp aan mensen in armoede. De vereniging organiseert tweewekelijks een voedselbedeling voor zo’n 250 Willebroekenaars die om verschillende redenen onder de armoedegrens leven. De vzw heeft in haar kelder in het klooster in de Kerkstraat ook een ‘winkel’ met kleding en speelgoed, en er worden ook regelmatig Argos-activiteiten georganiseerd.

“Met deze subsidie van 3.912 euro creëren we meer mogelijkheden voor de vrijwilligers van Argos. Zij kunnen voortaan makkelijker op verschillende plaatsen gratis voedsel gaan ophalen, waarmee ze hun voedselpaketten kunnen samenstellen”, zegt Willebroeks schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Bavo Anciaux.

“We willen dit mooie initiatief van Argos vzw graag steunen, maar werken ondertussen samen met de stad Mechelen en Ecoso vzw ook aan een nieuw plan. We stapten mee in het project ‘Foodsavers’, om de voedselbedeling regionaal te organiseren. Dit project staat nog in zijn kinderschoenen, het doel is om in de toekomst voedseloverschotten op een efficiënte manier te kunnen herverdelen”.