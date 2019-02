Allerlaatste kans en reeks voorwaarden voor het betasten van zusjes TVDZM

21 februari 2019

10u15 0 Willebroek De rechters in Mechelen hebben een 26-jarige man uit Willebroek schuldig bevonden aan het betasten van twee minderjarige zusjes. De twintiger kreeg een allerlaatste kans. De rechtbank legde hem een celstraf van twee jaar met uitstel op. Hij moet zich wel aan hele reeks voorwaarden houden.

Nadat de jongeman eerder al veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno moest de twintiger in begeleiding. Het was daar dat er aan de alarmbel werd getrokken. “De politie voerde een huiszoeking uit. Toen kwam aan het licht dat beklaagde nog steeds naar porno keek en zelfs contact had met twee minderjarige meisjes”, klonk het destijds op zitting. “Het ging om twee zusje die bij hem in de straat woonden.” Toen zij werden verhoord, vertelden de speurders dat ze werden betast. “Eerst boven de onderbroek maar daarna ging hij verder”, klonk het.

Geruchten

De feiten werden door de verdediging staalhard betwist. Volgens hen werden de verklaringen gevoed door geruchten uit de buurt. “Bovendien spreken ze in hun verklaringen over een andere persoon”, zei de advocate van de 26-jarige. Volgens psychiaters is er een groot recidivegevaar. De rechtbank was daarom van oordeel dat een straf met uitstel gekoppeld aan strikte voorwaarden nuttiger is dan een effectieve bestraffing. Zo moet de twintiger zich onder meer residentieel laten behandelen voor zijn seksuele problematiek en mag hij niet enkel geen contact meer hebben met de twee zusjes maar mag hij zich ook niet meer afzonderen met andere minderjarigen.

Allerlaatste kans

“Op korte tijd bent u al twee keer veroordeeld voor zedenfeiten. Desondanks krijgt u nog een kans maar dit is wel de allerlaatste. Grijp ze”, besloot voorzitster Jessica Bourlet. Aan de meisjes werd een schadevergoeding toegekend van 2.500 euro per zusje. De vader kreeg een schadevergoeding toegekend van 1.250 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet geweten.