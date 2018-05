Agressor schuldig aan partnergeweld 11 mei 2018

De 46-jarige Edou K. uit Willebroek met Congolese roots is schuldig bevonden aan partnergeweld. De veertiger sloeg zijn vrouw op 16 mei 2017. De politie van Mechelen-Willebroek moest ingrijpen. Dit kon wel enkel nadat de buren alarm sloegen toen ze de vrouw hoorden roepen. De vrouw bloedde hevig aan het hoofd. Het zou ook niet de eerste keer zijn geweest dat de politie moest ingrijpen na ruzies tussen het slachtoffer en beklaagde. De aanleiding voor de ruzie was volgens het parket een discussie over het feit dat de veertiger als enige voor het gezin moest instaan. De man kreeg zes maanden met probatie-uitstel gedurende drie jaar gekoppeld aan voorwaarden. Hij zal ook een geldboete van 400 euro moeten betalen. (TVDZM)