Agressor riskeert zes maanden 07 april 2018

Een 46-jarige man uit Willebroek met Congolese roots moest zich komen verantwoorden voor slagen en verwondingen aan zijn vier jaar jongere vrouw. Op 16 mei 2017 hoorden de buren de vrouw van de beklaagde om hulp roepen. Ze belden de politie op. Die stelde vast dat het slachtoffer hevig bloedde aan het hoofd. Een gevolg van een duw door de veertiger waardoor ze tegen de muur botste. Het parket vertelde in de vordering nog dat de politie geregeld moest ingrijpen na ruzies tussen het slachtoffer en beklaagde. De aanleiding voor de ruzie tussen beiden was volgens het parket een discussie over het feit dat de veertiger als enige voor het gezin moest instaan. Een vonnis in de zaak volgt binnen de maand. (TVDZM)