Afbraak voetbalstadion De Schalk eindelijk van start 08 maart 2018

02u37 0 Willebroek De langverwachte sloopwerken op sportsite De Schalk in Willebroek zijn van start gegaan. Het voormalige voetbalstadion gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor nieuwe sportinfrastructuur, een jeugdhuis en buitenschoolse kinderopvang. "Op termijn zal deze site ook de sporthallen Piepel en Klein-Willebroek vervangen."

"De afbraakwerken zullen zo'n twee maanden duren. Het terrein wordt nu geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid zodat onze Willebroekse vrijetijdsdiensten er daarna gebruik van kunnen maken. Ondertussen worden de plannen verder uitgetekend en de vergunning aangevraagd, we hopen in het voorjaar van 2019 te kunnen starten met de bouwwerken", zeggen burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en schepen Tinneke Huyghe (CD&V).





"In een eerste fase wordt een nieuwbouw gezet met een omnisporthal, een polyvalente zaal, een jeugdhuis en ruimtes voor dans en gevechtssporten. Ook de lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang en de crèche verhuizen naar De Schalk. Deze klus - goed voor zo'n 8 miljoen euro - moet in 2020 geklaard zijn. Daarna starten we met de grondige renovatie van de huidige sporthal, die wordt uitgebreid met twee nieuwe zalen. Met ook die werken achter de rug, kunnen de verouderde sporthallen Piepel en Klein-Willebroek verdwijnen en wordt De Schalk dé sportsite van onze gemeente."





Volgens oppositiepartij sp.a starten de werken aan De schalk véél te laat. "We zijn onze 'Kangoeroes Willebroek' kwijt. De topbasketbalploeg besloot net te verhuizen naar Mechelen omdat er in Willebroek geen geschikte infrastructuur te vinden is. Men had jàren geleden al werk moeten maken van een geschikte sporthal", aldus gemeenteraadslid Georges Meeus. "We hebben dit dossier niet overhaast maar net grondig aangepakt, de nieuwe hal wordt er eentje geschikt voor topsport", reageert schepen Huyghe. (EDT)